Passablement agacée, la présidente de la onzième chambre du tribunal correctionnel de Tournai, Vanessa Laus. Elle apprend à l’audience, officiellement du moins, qu’une des parties civiles dans l’affaire dite du CPAS n’est pas prête, ce qui impose d’établir un nouveau calendrier.

Ce n’est donc pas l’unique prévenu, Bernard Henno, (même si le nom d’Ariane Ruffelart apparaît sur le document détaillant les différentes affaires du jour) qui joue la montre. Et ce ne sont pas non plus les deux parties civiles dont il est question depuis le début de l’affaire, à savoir le CPAS et la Ville, mais bien une troisième partie civile: la CGSP.

Comment le syndicat socialiste n’a-t-il pas trouvé le temps de rendre ses conclusions à temps, dans une affaire qui remonte à la mi-juin 2015? Mystère.

Toujours est-il que son conseil est désormais prié de les fournir pour le 22 novembre. Après quoi l’avocat du prévenu y répondra pour le 3 janvier. Restera un dernier tour de table des trois parties civiles pour le 3 février, le prévenu pouvant apporter d’ultimes précisions pour le 3 mars.

Enfin viendront les plaidoiries à l’audience du 31 mars 2022 (encore cette date a-t-elle été fixée sous réserve, la substitut du Procureur en charge du dossier, absente en raison du report programmé, n’ayant pas communiqué ses dates incompatibles)

Lors d’un bref échange avec la présidente, Me Alain Schamps a précisé le montant réclamé par le CPAS: 2 223 381€.