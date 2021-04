Alerte à la bombe à la gare de Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La gare a été évacuée par la police peu après 16h. © DELFOSSE

La circulation des trains est actuellement interrompue entre Ath et Tournai, une alerte à la bombe semble être la cause de ce problème.



Les forces de l'ordre ont par ailleurs procédé, par mesure de sécurité, à l'évacuation de la gare de la cité des Cinq Clochers. Les navetteurs sont en effet tenus à bonne distance de la gare.



Selon la SNCB, la circulation des trains ne devrait pas être rétablie avant 19h. D'ici là, des navettes sont mises en place afin d'effectuer les trajets entre Tournai et Mouscron, Tournai et Blaton ainsi que Tournai et Leuze.