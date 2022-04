Chez nos voisins, l’alerte lancée par le « Réseau national de surveillance aérobiologique » (RNSA) fait la Une de tous les journaux; le pollen de bouleau est de retour. Aussi, 53départements français ont été placés en "risque élevé" pour ce type de pollen, en ce compris le Nord avec la région administrative des Hauts de France qui touche directement notre territoire.

Les personnes sensibles le savent, le début du printemps se traduit pour elles par un nez qui coule, des yeux qui piquent et qui pleurent, voire des difficultés respiratoires…

C’est que le bouleau possède une incroyable capacité à projeter du pollen allergisant dans l’air pouvant atteindre six millions de grains de pollen par groupe de fleurs.

Notre région n’échappe bien évidemment pas au phénomène et l’on trouvera d’ailleurs sur le portail "Environnement-Santé" de la Wallonie, toutes les recommandations pour limiter les désagréments liés à ces allergies.

Un adulte sur trois souffre de ce type de désagrément

Les personnes concernées - et qui auront au préalable confirmé le diagnostic auprès d’un médecin - savent généralement très bien ce qu’elles doivent faire pour minimiser les signes d’allergies: porter des lunettes solaires (ou autres) pour diminuer le contact des yeux avec l’allergène, éviter les efforts physiques et les activités en plein air, garder les fenêtres de la voiture fermées lors des déplacements, laver ses cheveux avant de se coucher, utiliser des mouchoirs en papier et les jeter après usage unique, éviter de sécher le linge à l’extérieur, etc.

Partant du principe qu’en ce domaine aussi, il vaut mieux prévenir que guérir, il est aussi conseillé aux personnes sensibles de se rendre sur le site internet AirAllergy.be (https ://airallergy.sciensano.be/fr) chargé de la surveillance des pollens et spores fongiques de l’air en Belgique.

Précisons que le bouleau n’est pas le seul responsable des phénomènes allergiques; noisetiers, aulnes, châtaigniers et graminées peuvent aussi y contribuer mais la présence plus importante du premier sur le territoire en fait sans doute le champion des responsables des problèmes allergiques chez les personnes souffrant de ce que l’on appelle communément le rhume des foins.

Et ils sont nombreux à être dans le cas, car on estime que chez nous, quasiment un adulte sur trois et 7 à 20% des enfants - réagissent par des rhinites et des rhino-conjonctivites, voire plus rarement par des crises d’asthmes à une exposition à ces allergisants.