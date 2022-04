Le député Groen, Jeremie Vaneeckhout a proposé, qu'au moins 20 % du temps d’école devait être consacré aux récréations. Cette réflexion provient notamment d'une enquête néerlandophone relevant que les enfants passaient jusqu’à 30 % de temps en moins à jouer en rue ou encore dans les parcs. C'est dans cette perspective que le député Groen a établi un plan pour stimuler les activités extérieures, selon nos confrères de Sudinfo. Ainsi, il préconise des récréations passant de 15 à 30 minutes avec un temps plus long sur l'heure du midi. Une valorisation des cours donnés à l’extérieur et une attention spécifique pour le sport et le jeu. Jeremie Vaneeckhout indique vouloir s'inspirer de la Finlande où les journées scolaires sont moins longues, moins de devoirs et davantage de leçons hors des enceintes de l'école.

Au sein des établissements de Wallonie picarde, l'école communale de Saint-Sauveur n'était pas au courant de cette proposition. "Pour ma part, je trouve que le temps dédié aux récréations au cours de la journée est déjà amplement suffisant, en tout cas dans notre établissement. Sur le temps du midi, nos élèves n'ont pas loin d'une heure afin qu'ils aient le temps de digérer et de décompresser. Il est vrai que si ce temps était réduit à 20 ou 30 minutes, cela serait trop peu", précise la directrice de l'établissement scolaire.

"Au niveau des devoirs, selon moi, ils ne sont pas indispensables. Epris par leur travail certains parents n'ont pas toujours le temps ou les capacités d'aider leurs enfants. C'est une tâche qui doit rester abordable et que les élèves doivent savoir faire en autonomie".

Dans sa proposition, Jeremie Vaneeckhout met également en exergue des cours donnés à l'extérieur, ce qui est déjà fait dans de nombreuses écoles de notre région grâce à l'école du dehors. Le but est principalement de permettre à chaque enfant de se connecter à l'environnement, aux autres et à lui-même. "Une fois par semaine, nous organisons cette activité, les enfants y adhèrent complètement. Ils apprennent plus facilement sur le terrain. De plus, ce retour à la nature est primordial et reste une méthode d'apprentissage plus ludique", conclut la directrice.