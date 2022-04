Après Stéphane Vanhandenhoven, fidèle acheteur d’" Affaire conclue", et Delphine Fremaux-Lejeune, commissaire-priseur bien connue du petit écran, une autre personnalité de l’émission sera à Templeuve pour expertiser des objets apportés par les visiteurs : l’acheteuse Aurore Morisse. Cette nouvelle après-midi d’expertises aura lieu le samedi 7 mai prochain au restaurant-brocante "L’Arrière Cuisine By La Maison Du Style", un lieu où on peut déguster des plats au milieu de pièces de mobilier et de décorations à vendre.