De nombreux artistes se produiront sur la Grand-Place de Tournai dans le cadre de Viva for Life, du 17 au 23 décembre. Avec un public limité et sur réservation bien sûr!

On vient d’en avoir la confirmation. Les soirées de Viva for Life auront bien lieu en public, dans un périmètre de sécurité qui limitera le nombre de personnes sur le site de la Grand-Place. Direct TV et show cases seront accessibles gratuitement au public sur réservation uniquement et via une billetterie en ligne qui sera ouverte ce mardi 14 décembre à 8h. Une réservation par jour pour maximum quatre personnes.

Le vendredi 17 décembre, se produiront sur scène Soprano, Clara Luciani et Polo & Pan. Le samedi 18 décembre, ce sera Julie Zenatti, Doria et Antoine Delie. Le dimanche 19 décembre, le public pourra voir et écouter Cephaz, La Zarra et Kid Noize.

Le lundi 20 décembre: le Tournaisien Christian Croain (Polaris) et Mustii. Blind test également avec Mister Cover. Le mardi 21 décembre, Delta, Ykons et Ola. Le mercredi 22: Rocky et Lily (15h), Amir, Michael Miro et Saskia

Le jeudi 23 décembre, Angèle et Lost Frequencies clôtureront la semaine. "Du 10 au 23 décembre, le covid safe ticket et le masque sont d’application sur tout le site de Viva for Life. En semaine de 15h à 23h, le week-end de 12h à 23h".