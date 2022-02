"Ces annulations provoquent un impact conséquent sur notre activité. D'ailleurs, nous avons perdu 50 % de notre chiffre d'affaires", précise le gérant du commerce ABC Carnaval, situé à Menin. Du côté de Tournai, ville connue pour son célèbre carnaval reporté cette année, au mois de septembre, le discours se veut similaire. "Pour nous, c'est un véritable coup de massue. On fait 35 à 40 % de notre chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année. Même si le carnaval de Tournai a été reporté vers l'été, je crains que cela ne soit pas la même effervescence", indique la responsable du magasin Attitude Show, spécialisé dans les déguisements.

L'innovation est de vigueur

Pour éviter que l'impact financier soit davantage important, les professionnels du secteur doivent faire preuve d'imagination. "Nous essayons comme on peut de travailler avec les écoles et de stimuler la population à venir découvrir notre boutique. Bien entendu, nous gardons espoir pour le reste de l'année. Cependant, aujourd'hui, le mot reporté ne veut plus rien dire. Les années précédentes, c'est ce qu'il s'est passé et au final nous avons du faire face à des annulations massives", poursuit le responsable d'ABC Carnaval. "Nous avons mis en place des goûters d'anniversaire et par la même occasion, nous avons développé un service de décorations destiné aux événements festifs", déclare quant à lui, le magasin Attitude Show.

Avec plus de 22 00 costumes en location, ce commerce de Tournai est donc loin de rester sans rien faire. "Nous profitons de cette période creuse pour restaurer les déguisements. Du travail, on en trouve toujours chez nous. Toutefois, nous espérons que les semaines qui suivent seront meilleures. Tournai, est sans doute l'un des seuls carnavals à être reporté et nous espérons que les carvavaleux seront de la partie", conclut cette professionnelle du secteur.