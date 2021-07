Très bonne nouvelle pour Antoing puisque le projet de construction d'un complexe cycliste qui comprendra notamment une piste BMX de haut niveau et qui répondra à la demande de Belgian Cycling de pouvoir disposer d’un sautoir olympique à 8 mètres a été retenu. La subvention maximale accordée est de 2 777 840 €. C’est le cabinet du ministre des infrastructures sportives Jean-Luc Crucke qui a annoncé la nouvelle.

Ce dossier s’inscrit dans le cadre du projet Wallonie Ambitions Or (WAO) lancé par le Gouvernement wallon en 2020 et qui permet de débloquer une enveloppe supplémentaire de 5 millions d’euros par an durant 5 ans pour soutenir le développement des infrastructures sportives en vue de renforcer la pratique du sport de haut niveau.

Le projet, piloté par Jean-Michel Saive, doit améliorer la qualité des infrastructures sportives wallonnes afin de mettre les athlètes dans des conditions d'entraînement optimales en vue de leurs prestations sur la scène internationale, de permettre à la Wallonie d'être une terre d'accueil pour certaines délégations olympiques en amont des JO de Paris 2024 et de soutenir des projets sportifs structurants.

En 2020, quatre projets ont déjà été soutenus pour un total de 4,721 millions. Pour 2021, il a été décidé de lancer un appel à projets afin de pouvoir avoir une programmation jusqu’en 2024, ce qui permettra une meilleure anticipation des besoins. Sur les 41 dossiers rentrés, 26 dossiers ont été jugés soit irrecevables, au regard des lignes directrices de l’avant-projet, soit répondant insuffisamment aux objectifs propres du projet WAO. Sur les 15 projets éligibles, dix ont été jugés suffisamment matures.

Le Gouvernement wallon a approuvé, pour un total de 16,533 millions, la programmation pour les exercices 2021 à 2023. Le ministre des Infrastructures sportives lancera un second volet de l’appel à projets afin d’établir la liste des dossiers qui seront financés par l’enveloppe WAO sur l’exercice 2024. Par ailleurs, une présentation détaillée du projet d’Antoing est prévue ce vendredi en présence du ministre.