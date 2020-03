Antoing: changement de week-end pour la Fête des Courges © FACEBOOK Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

L'événement sera à retrouver cette année le deuxième week-end de septembre au lieu du troisième habituellement.

Ce lundi, les organisateurs du carnaval de Tournai annonçaient les nouvelles dates de la quarantième édition de l'événement. On le retrouvera ainsi les 18, 19 et 20 septembre prochains, soit le troisième week-end de septembre.



Un week-end où l'on retrouve habituellement la Fête des Courges d'Antoing. Face à cela, le conseil d'administration des Jardins Bios du Hainaut a décidé de déplacer la date de leurs festivités.



"L'asbl Carnaval ayant confirmé le report du carnaval au troisième week-end de septembre, il nous semblait inopportun que deux événements relativement importants se déroulent durant le même week-end dans deux communes si proches", confirme Samuël Vincent, administrateur délégué des Jardins Bios du Hainaut.



La 18e édition de la Fête des Courges se déroulera donc les 12 et 13 septembre 2020.