Antoing: des masques encore disponibles pour le personnel soignant indépendant © BELGA Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Ces masques sont uniquement destinés aux infirmières et infirmiers indépendants.

Depuis le jeudi 26 mars dernier, des masques provenant des services du gouverneur de la province de Hainaut sont distribués. Il est toujours possible de s'en procurer auprès du Centre Administratif de la Ville d'Antoing.



"Afin d'en obtenir, il est demandé de contacter au préalable le directeur général de la commune, Pascal Detournay, au 069.332.941 afin qu'il puisse vérifier la liste rédigée par le gouverneur provincial", détaille l'administration communale.



Cette distribution concerne uniquement les infirmières et infirmiers indépendants. "Munissez-vous de votre carte d'identité et de votre numéro Inami."