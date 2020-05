Antoing: des mesures pour limiter les conséquences économiques de la crise © GOOGLE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

La crise sanitaire du Covid-19 a eu et aura de très grosses répercussions sur l'économie. Pour tenter d'y faire plus ou moins face et d'aider ses habitants, chaque commune prend certaines dispositions.



À Antoing, le collège communal, qui a disposé des pouvoirs spéciaux le temps de la crise, s'est réuni régulièrement par visioconférence afin de faire le point sur les dispositions à prendre pour limiter les conséquences économiques de la crise.



Pour aider les commerçants touchés par la crise, le collège a ainsi décidé de suspendre les loyers des cinq immeubles commerciaux pendant trois mois, ce qui représente une somme de 3 302,65€ par mois. La taxe de séjour pour les maisons d'hôtes a été supprimée en 2020. Elle avait rapporté 605,44€ l'an passé. La taxe sur les taxis pour 2020 est annulée, soit 280€. Même décision pour la taxe sur les enseignes lumineuses et les 5 600€ déjà prévus au budget. Enfin, la taxe sur les marchés ambulants a été annulée pendant trois mois, ce qui représente entre 2 000 et 2 500 € selon les ambulants présents.