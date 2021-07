Entre le 4 et le 11 juillet, un ou plusieurs individus se présentent devant un immeuble situé à la Grand'rue à Antoing. Ils forcent alors la porte de l'immeuble probablement avec un tournevis et parviennent à l'ouvrir sans endommager le système de verrouillage.

Les auteurs montent au troisième étage et brisent le barillet en ayant préalablement plié la protection. Ils entrent ensuite dans l'appartement et fouillent tous les tiroirs ainsi que les armoires. Ils dérobent le préjudice et quittent les lieux sans être vus par le voisinage.