Des sangles, des bandes adhésives, un chiffon et de l’éther. Voilà l’attirail qu’a utilisé Claude (prénom d’emprunt) le 18 janvier 2019. Cet habitant d’Antoing avait alors 58 ans. Il est poursuivi pour coups et blessures avec préméditation envers celle qui était sa compagne et qui avait subi une incapacité de plus de 4 mois.

Dans cette affaire, la présidente l’a redit à l’audience, le déroulement des faits est surprenant, surtout au vu de la personnalité du prévenu, qui n’a jamais fait parler de lui.