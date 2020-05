Antoing: la bibliothèque de nouveau accessible © BELGA Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Différentes mesures temporaires sont à respecter.

La bibliothèque de la ville d'Antoing est rouverte au public ce jeudi. Les horaires seront adaptés les mardi et vendredi avec une fermeture à 18h au lieu de 19h, rien ne change pour les autres jours. Vu la crise sanitaire, différentes mesures temporaires ont été prise afin d'assurer le bien-être de chacun.



Ainsi, au sein de la bibliothèque, le port d'une protection bucco-nasale est obligatoire pour tous, enfants inclus. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l'entrée pour la désinfection des mains. Enfin, cinq lecteurs seront autorisés à être présents en même temps dans la bibliothèque dont un seul membre par famille. La consultation sur place de journaux, internet, photocopies est temporairement suspendue.



En ce qui concerne les prêts d'ouvrage, aucun frais de rappel dû au confinement ne sera réclamé si les livres sont rendus avant le 30 juin inclus. Au-delà, des frais seront demandés. Les frais d'inscription de 4€ à l'année restent d'application et un usager pourra emprunter au maximum cinq ouvrages. L'emprunt d'ouvrage sera gratuit jusqu'au 30 juin inclus.



"Il n'est temporairement plus possible de réserver un livre, le prêt entre bibliothèque est suspendu et les prêts seront valables quatre semaines au lieu de trois, détaille l'équipe de la bibliothèque. Cependant, il sera demandé de ne pas se présenter à la bibliothèque durant les deux semaines après une première visite."



La ludothèque reste fermée, les jeux peuvent être rendus à la bibliothèque. Les antennes secondaires de Péronnes, Calonne et Maubray restent également temporairement fermées.