L’arsenal des services de secours d’Antoing étant appelé à disparaître, l’Amicale des pompiers du Pays blanc organisera les samedi 18 et dimanche 19 septembre ses dernières journées portes ouvertes. Fortement soutenue par la population de la Cité du Roctier, l’association regroupait à chaque édition plusieurs centaines de personnes. Une page va donc se tourner dans la cité princière.



Le samedi 18 septembre, de 14 à 17h, démonstration (atelier secourisme). De 17h à 18h30, présentation du matériel d’intervention. Dès 19h, repas et soirée Back to the 80’S. Dimanche 19 septembre, à 11h30, apéritif et discours des autorités. À 12h30, dîner. À partir de 13h, ambiance musette. À 14h, départ de la balade motos. De 14 à 17h, parcours pour les enfants. Dès 18h, diverses démonstrations seront assurées par les pompiers. Ensuite soirée Ce n’est qu’un au revoir… Nostalgie assurée! Menus des deux jours: rôti sauce au choix ou américain, frites, salade et café. PAF: 15€/adulte, 11€/enfant. Possibilité de petite restauration.

Salvatore Bonsignore (069/44 31 31) Christophe Delneste (0494/10 62 96).