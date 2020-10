Antoing: la moitié des résidents de la maison de repos Le Moulin positifs au Covid-19 Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les résultats des tests sont tombés ce matin, 33 cas positifs ont été recensés. © VILLE D'ANTOING

Ce dimanche, on apprenait qu'un résident de la maison de repos Le Moulin avait été testé positif au Covid-19. Suite à cela, et face à d'autres cas suspects, il a été décidé de tester l'ensemble des résidents. Un testing complet qui a été réalisé ce lundi.



Deux jours plus tard, soit ce mercredi, les résultats sont tombés. Et ils ne sont pas bons. En effet, 33 cas positifs ont été recensés au sein de la Résidence, soit 50% de l'établissement. La cellule de crise s'est réunie d'urgence face à cette situation.



"Des mesures supplémentaires, tant au niveau des résidents que du personnel, ont été prises en concertation avec l'Agence pour une Vie de Qualité, signale le directeur général Pascal Detournay qui explique que d'autres mesures suivront dans les heures et jours qui suivent toujours en concertation avec l'AViQ. La cellule de crise remercie et félicite l'ensemble du personnel pour la qualité de leur travail et leur implication professionnelle dans la gestion de cette période difficile."



Toutes les familles des résidents ont de leur côté été prévenues personnellement de la situation.