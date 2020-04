Antoing: la Place du Préau rouverte ce samedi © DR Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Les travaux sont en cours de finalisation.

Ce jeudi, les travaux de finalisation de la Place du Préau ont débuté. Ils se poursuivront ce vendredi.



Dans ce cadre, au niveau de la rue des Ponts, un axe à sens unique a été mis en place via le parking en direction de la rue de la Pêcherie. Cette axe est interdit à la circulation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes.



La circulation au sein de la Place du Préau est évidemment interdite, hormis pour les engins de chantier.



Au niveau de la rue de la Pêcherie, la circulation est interdite dans le sens Rue Alevalle vers la Place du Préau, sauf pour les riverains



La rue Wattecant est également interdite à la circulation, sauf pour les riverains.



La circulation est interdite dans les deux sens à l'exception de la circulation locale dans la partie de la Grand-Rue comprise entre la rue Edouard Sourdeau et la Place du Préau, à l'avenue du Stade dans sa partie comprise entre la rue des Groisiers et la rue de l'Orphavrerie et à la rue des Tanneurs dans sa partie comprise entre la rue Fontaine de l'Escaut et la Place du Préau.



Le cheminement piéton est quant à lui préservé.



La voirie sera de nouveau accessible ce samedi.