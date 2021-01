Lors des traditionnels vœux à la population, le bourgmestre Bernard Bauwens et le directeur général, Pascal Detournay, ont l'habitude de dévoiler les gros projets qui seront développés ou concrétisés dans l'année.Si, crise sanitaire oblige, cette cérémonie ne pourra malheureusement pas se tenir, les deux hommes ont fait preuve d'originalité. En effet, dans une vidéo longue de près de six minutes, Bernard Bauwens et Pascal Detournay ont sillonné les différents villages de l'entité à vélo afin de détailler ces fameux projetsPremier arrêt à Antoing, à hauteur du terrain de l'ancienne usine électrique., signale Bernard Bauwens. Nous allons en plus pouvoir reconfigurer cette entrée de ville qui est importante à mes yeux pour le commerce local."Destination Bruyelle ensuite, au niveau de l'ancienne maison communale. Cette dernière va ainsi reprendre vie avec l'installation de deux cabinets de médecin.À Calonne, le bourgmestre annonce la vente d'un terrain en entrée de village pour la construction d'une trentaine de maisons qui comprendra tant des maisons à destination de personnes à mobilité réduite ainsi que des tiny house, des maisons de petite taille à caractère écologique et durable., assure le directeur général.Bernard Bauwens et Pascal Detournay ont ensuite fait escale à Fontenoy, et plus précisément au niveau de l'ancienne école communale., assure le bourgmestre.Les idées sont nombreuses.Les deux cyclistes se sont ensuite risqués d'emprunter la voirie difficilement praticable de la rue du Porjet à Maubray.Enfin, dernier arrêt à Péronnes au niveau du site de Moulinsart.Une vidéo à découvrir ci-dessous !