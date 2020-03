Antoing: le centre administratif fermé au public jusqu'au 19 avril inclus © GOOGLE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Il en va de même pour le service technique. Suite aux mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, et qui ont été dernièrement prolongées, la commune d'Antoing s'adapte.



Ainsi, le centre administratif (Ville et CPAS) ainsi que le service technique seront fermés au public jusqu'au 19 avril inclus.



"L'accès à ces lieux sera strictement réservé aux personnes ayant pris rendez-vous au préalable avec le service concerné entre 8h et 12h et uniquement en cas d'urgence", fait savoir l'administration communale.



Concernant les sacs-poubelle, il est recommandé à la population de s'arranger avec son entourage. "Néanmoins, si vous n'avez vraiment pas d'autres possibilités et que cela est urgent, il est possible de venir en acheter au centre administratif uniquement après avoir pris rendez-vous. Le paiement se fera uniquement par carte bancaire."



Les permanences sociales du CPAS sont maintenues les lundis et vendredi entre 9h et 11h. Enfin, en ce qui concerner les recharges d'électrice et de gaz, ce service sera accessible uniquement de 8h à 12h pour une seule personne à la fois à la borne de recharge.