Dans le bulletin communal de juin à août, un article avait été publié indiquant que la Ville d'Antoing avec la collaboration du Sais de Tournai (Service d’Aide à l’Insertion Sociale) et la police d’Antoing, lançait le projet Seniors Focus. Toutefois, les conditions sanitaires de l'époque n'ont pas permis de concrétiser ce projet extrêmement important pour les citoyens. Fort heureusement, aujourd'hui, le projet a bel et bien été mis en place afin que la population âgée de 65 ans et plus recevra sous peu un courrier les invitant à venir retirer un Kit au Centre Administratif, contre signature de bonne réception.

Pour rappel, le kit senior focus est un outil proposé à toute personne de 65 ans et plus domiciliée dans l’entité d’Antoing. Les personnes porteuses d’un handicap peuvent bien entendu aussi en faire la demande. Ce kit totalement gratuit, facilite l’accès aux services de secours à des informations essentielles sur la personne en question.

Il s’agit d’une boîte jaune Fluo pour un meilleur repérage. Celle-ci doit être placée dans le frigo. Un lieu stratégique car il s’agit d’un appareil électroménager qui se trouve dans l’habitation. Elle peut contenir les renseignements de trois personnes habitant la même maison. La boîte senior focus comprend quatre éléments fondamentaux: une boîte jaune, un questionnaire général, un questionnaire médical et un autocollant à placer sur la porte du frigo afin d’avertir les services de secours de la présence de la boîte.

Les services de secours auront donc à portée de mains les renseignements médicaux, indispensables à la bonne prise en charge rapide et adaptée, la liste des médicaments, allergies, opérations subies, maladies,….

La vie n’a pas de prix. Etre prudent et prendre des mesures qui pourraient vous aider dans des situations urgentes vous permettraient de vivre en toute tranquillité et sécurité.