Ce week-end, les firemen du Pays blanc ont mis sur pied une ultime "portes ouvertes" dénommée la "Der des Der". Vendredi soir, une soirée privée a regroupé les familles des sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels ainsi que l’édilité. Samedi midi et en soirée, après une balade moto qui a regroupé durant l’après-midi une foule de fanas, de nombreux repas ont été cuisinés et servis par les bénévoles de l’Amicale des pompiers d’Antoing.

Ce mercredi 4 mai, ce sera le "baroud d’honneur" pour ceux qui ont défendu corps et âme le maintien d’un corps de sapeurs et d’ambulanciers dans la cité princière. Avant de rejoindre la nouvelle caserne de Blaton, les véhicules d’intervention effectueront un ultime parcours dans les rues de la cité du Roctier. Partant vers 9 h 30 de l’arsenal du chemin St-Druon, le charroi passera devant le Centre administratif, puis se glissera dans la rue de Condé, la rue Philippart, l’avenue du Stade, la place du Préau, remontera la Grand-rue, puis empruntera la rue du Curé et la place Bara… enfin direction la nouvelle caserne de Bernissart.