Le déploiement de Your Nature à Antoing n’a pas été un long fleuve tranquille, tant les embûches furent légion. Annoncé depuis plus de dix ans, l’éco-resort ouvrira ses portes aux premiers vacanciers ce jeudi. En attendant, une course contre la montre s’est engagée afin de peaufiner les aménagements au cœur du bois de Fouage, un site dont la quiétude est encore troublée par le ballet des engins de chantier.

À leur arrivée à la réception, les clients devront abandonner leur véhicule sur le vaste parking. " Dès l’entrée, on veut les immerger dans une expérience nature avec des allées réservées aux modes de déplacement doux (trottinettes électriques, vélos…) ", explique Marine Forissier, la directrice des hébergements. Plusieurs options s’offrent aux familles pour rejoindre les écolodges : embarquer dans une voiturette de golf (payant) ou prendre gratuitement une navette.