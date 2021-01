Antoing: les résidents et membres du personnel de la maison de repos seront vaccinés ce mardi Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La résidence Le Moulin d'Antoing fait partie des premières à bénéficier de la vaccination en Wallonie picarde. © GUILLAUME JC

Comme nous l'avons dernièrement détaillé, la vaccination contre la Covid-19 démarre en Wallonie picarde. Les premières doses sont ainsi réservées aux membres ainsi qu'au personnel des maisons de repos et des maisons de repos et de soins de la région. Ce mardi, à partir de 13h, c'est la résidence Le Moulin d'Antoing qui en bénéficiera.



"Nous aurons effectivement les doses pour tous les résidents qui le souhaitent ainsi que pour pratiquement tous les membres du personnel en commençant par les plus âgés, détaille Claudy Billouez, président du CPAS de l'entité. Cela représente l'équivalent de +/- 90 vaccins, ce sont les données que nous avons en tout cas actuellement."



Une nouvelle qui est accueillie comme un véritable soulagement pour notre interlocuteur. D'autant plus que la maison de repos avait connu plusieurs cas de Covid-19 il y a quelques mois, au début de la seconde vague. "Nous sommes évidemment très heureux de figurer parmi les premiers établissements à bénéficier du vaccin. Sans se montrer égoïstes, nous espérions évidemment voir arriver les vaccins le plus rapidement possible lorsque nous avons appris que les maisons de repos allaient pouvoir en bénéficier. Nous avons remis les listings des résidents et membres du personnel à l'AViQ qui gère avec les différentes autorités le planning. L'attente est toujours difficile et ici, cela a été vite. Cela ne fait de plus que quelques jours que la vaccination a commencé, je suis donc très satisfait."