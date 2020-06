Antoing: les visites du musée et du château uniquement sur réservation © ANTOING.NET Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Des mesures de précaution ont été instaurées pour la visite du château des Princes de Ligne et du musée du Triangle Blanc.

Après une période fermeture imposée par la crise sanitaire du Covid-19, le musée du Triangle Blanc et le château des Princes de Ligne sont de nouveau ouverts au public. Pour pouvoir y accéder, il faudra impérativement avoir réservé sa venue par mail ou par téléphone. Le paiement aura dû être effectué au préalable.



Pour le musée, les ouvertures auront lieu en semaine et le deuxième dimanche de chaque mois. Le port du masque sera recommandé et les mesures de distanciation sociales devront être respectées. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. Il pourra accueillir maximum dix personnes à la fois et il sera interdit de toucher aux objets présentés. Les entrées et sorties seront séparées physiquement et, sauf extrême urgence, l'accès aux toilettes sera interdit.



Concernant le château, les visites sont programmées les jeudis, dimanches et jours fériés à 15h30. Jusqu'à nouvel ordre, la montée des escaliers vers l'échauguette restera interdite. Pour les visiteurs, là encore, le port du masque est recommandé et les mesures de distanciation sociale obligatoires. Pour les guides, le port du masque sera obligatoire sauf lors des explications avec respect strict des mesures de distanciation sociale avec les visiteurs. Ces derniers y retrouveront également du gel hydro-alcoolique. La limite de personnes présentes dans le château est également de dix.



L'office du tourisme accueillera le public le lundi de 13h30 à 16h30, le mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 et de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 les autres jours de la semaine et du week-end.