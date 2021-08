Comme il est mentionné sur son site internet, le slogan L’évasion sans compromis ne pourra se matérialiser que dans quelques mois puisque l’ouverture du complexe Your Nature est reportée à avril 2022. Les promoteurs ont fait le point sur cette échéance à travers un communiqué.

"Your Nature, le premier Eco Resort Made in Belgium installé à Antoing, planifiait son ouverture pour les fêtes de fin d'année 2021. Malheureusement, suite aux retards d'approvisionnement enregistrés auprès de certains fournisseurs dans le contexte mondial actuel de pénurie de matériaux, l'ouverture est reportée aux premiers beaux jours de 2022, est-il ainsi stipulé dans le communiqué. Les réservations s'ouvriront donc en octobre 2021 pour des premiers séjours en avril 2022. L'ouverture de la toute nouvelle destination touristique belge, Your Nature, était prévue pour décembre 2021. Your Nature est donc contraint de reporter le lancement des réservations de séjour ainsi que l'ouverture afin de pouvoir accueillir ses résidents avec tout le confort attendu."

Pour rappel, le projet Your Nature se situe au niveau du Domaine du Bois de Fouage et vise à proposer six types d'hébergements répartis sur un domaine de 280 hectares. Il pourra accueillir jusqu'à 750 visiteurs par jour dans ses 188 logements disponibles en première saison. Le domaine proposera également des hébergements privés adaptés aux personnes à mobilité réduite.



Les promoteurs ont mis en avant la conception réfléchie des hébergements en symbiose avec la nature et la préservation des ressources naturelles. Il faudra donc attendre encore un peu avant d’en découvrir toutes les facettes.