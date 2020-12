Antoing: quatrième recours déposé contre la dotation à la zone de secours fixée par le Gouverneur Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Antoing estime être lésée à partir du moment où les risques ponctuels ne sont pas suffisamment pris en compte. © BELGA

Dans le milieu journalistique, on appelle cela un marronnier, soit un sujet qui revient année après année comme les départs en vacance ou la rentrée scolaire. À Antoing, c'est bien du recours contre la manière dont la dotation à la zone de secours de Wallonie picarde est fixée par le Gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclercq, qui fait office de marronnier.



Faute d'accord unanime entre les dix-neuf bourgmestres des communes qui composent la zone de secours Wapi, c'est effectivement le Gouverneur qui a la tâche de définir la manière dont cette dotation est calculée. Ainsi, comme l'explique le directeur général de la commune, Pascal Detournay, les critères pris en compte sont la population résidentielle et active, la superficie, le revenu cadastral et le revenu imposable, les risques présents sur le territoire de la commune, le temps d’intervention moyen sur le territoire de la commune et, enfin, la capacité financière de la commune.



Parmi ces critères, Tommy Leclercq donne la plus grande importance au nombre d'habitants. "À l'instar de cinq autres communes (Comines, Péruwelz, Belœil et Lessines NdlR) , nous sommes pénalisés, détaille Bernard Bauwens, bourgmestre. Nous avons des critères Seveso qui ne sont même pas pris en considération. Nous trouvons cela cavalier de la part du Gouverneur."



En effet, dans le calcul du Gouverneur, les risques ponctuels que la commune enregistre sur son territoire, vu les importantes usines que l'on y retrouve, ne sont visiblement pas pris en compte. "Nous en dénombrons 149 chez nous, contre 106 à Ath, Péruwelz et Mouscron, 94 à Estaimpuis, Frasnes et Lessines et 12 à Leuze. Seule la Ville de Tournai se place devant nous avec 346", détaille Pascal Detournay.



Comme cela a été le cas en 2017, en 2018 et en 2019, la commune a donc décidé d'aller en recours. Si, à chaque fois, le recours a été rejeté par le ministre de l'Intérieur, le recours contre cette dernière décision introduit auprès du conseil d'État était quant à lui jugé recevable. Ce n'est pas encore officiel pour la dotation 2020 mais l'auditeur a donné des signes plus que positifs à la commune.



"Si, pour la dotation 2021, nous n'allions pas en recours, nous nous serions clairement affaiblis devant le conseil d'État par rapport aux autres recours qui sont encore pendants. Restons donc dans notre logique."



Chaque année, c'est ainsi un préjudice d'au minimum 61 000€ qui pourrait être considéré par la commune.