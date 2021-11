En matière de sécurité, et suite à la demande des forces de l’ordre, le conseil a donné à la zone de police du Tournaisis (Tournai, Rumes, Brunehaut, Antoing) l’autorisation d’utiliser le réseau de caméras fixes installé sur le territoire communal d’Antoing. Cela concerne l’utilisation de caméras fixes signalées par un pictogramme mais aussi les caméras mobiles.

Un service de police peut aussi utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers. "Actuellement, il y a une vingtaine de caméras à Antoing. Nous avons aussi reçu un subside pour d’éléments permettant d’installer des caméras afin de lutter contre l’incivisme. De telles caméras, pour l’incivilité, ont déjà été placées au Stade communal et à la placette Chantry. Au total, il y en a une dizaine. Elles enregistreront tout pendant une semaine", a expliqué le bourgmestre Bernard Bauwens.

"Installées par des particuliers, des caméras privées filment la rue. C’est interdit", a pour sa part rappelé Luc Denayer (GO). "Effectivement. Personnellement, j’en ai une à mon domicile. D’abord, elle ne filme pas le trottoir et sa présence est indiquée par un autocollant sur ma boîte aux lettres. Cette caméra a été déclarée auprès de la police. C’est une obligation", a précisé M. Bauwens. Ce point a été voté à l’unanimité.

Un p’tit paradis… fiscal !

Toujours unanimement, le conseil a approuvé le renouvellement des taxes et des redevances pour l’année 2022. La taxe sur l’enlèvement des immondices sera de 83 € par an pour une personne, 106 € par ménage de deux personnes et 134 € pour trois personnes ou plus. Annuellement, il sera accordé un nombre de sacs-poubelle prépayés, soit un rouleau de 20 sacs (une ou deux personnes), un rouleau de 20 sacs et un rouleau de 10 sacs (trois personnes) et deux rouleaux de 20 sacs (quatre personnes et plus). La redevance sur la délivrance des sacs-poubelle sera de 20 € pour le rouleau de 20 sacs de 60 litres et de 10 € pour le rouleau de 10 sacs de 60 litres.

Concernant la taxe sur la force motrice, exonération pour les contribuables détenant une puissance nominale inférieure à 10 kW. Pour le citoyen, les centimes additionnels au précompte immobilier restent à 2 600 centimes tandis que la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques reste fixée à 7 %, bref… un “ p’tit paradis fiscal ”.