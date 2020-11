Antoing: "Un budget prudent mais bien ficelé" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

Le budget 2021 de la commune a fait l'unanimité, hormis pour l'extraordinaire où Samuël Vincent s'est abstenu.



Cette période de fin d’année est synonyme pour beaucoup de communes de présentation du budget. Le bourgmestre Bernard Bauwens (PS) a ainsi présenté celui pour sa commune d’Antoing et, mis à part l’abstention de Samuël Vincent (UCA) pour l’extraordinaire, on peut dire qu’il a fait l’unanimité !



On retrouve ainsi un boni plus confortable que celui de l’année précédente et qui se chiffre à un peu plus de 500 000 € pour ce qui concerne le budget ordinaire. Du côté de l’extraordinaire, de nombreux projets y ont été inscrits. Citons ainsi, sans se montrer exhaustifs, l’installation du wifi dans toute l’entité via le projet Wifi4EU, l’achat du terrain de l’ancienne usine électrique, l’aménagement des ateliers communaux, l’acquisition de tableaux interactifs pour les écoles, l’aménagement d’un préau à l’école de Péronnes, la mise en conformité du complexe Willy Mahieu ou encore l’aménagement de la source de Fontenoy.



"Nos investissements sont couverts en grande partie par des subsides, souligne le bourgmestre Bernard Bauwens. Je remercie tout le personnel qui, comme chaque année, prend son bâton de pèlerin pour aller chercher ces subsides."