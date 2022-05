La réfection de l’égouttage et de la voirie de la rue Wattecant était inscrite dans le Plan d’Investissement Communal 2019-2021 de la Ville d’Antoing. Située entre la rue Alevale et la place du Préau, cette artère au cachet indéniable longe les remparts arrières du château. Les études relatives à ce projet d’aménagement ont été confiées à Hainaut Ingénierie Technique pour la partie voirie et à Ipalle pour l’égouttage central.