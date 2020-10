Antoing: un résident positif au Covid-19 à la maison de repos Le Moulin Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Un testing de l'ensemble des résidents sera réalisé ce lundi 19 octobre. © BELGA

Une cellule de crise s'est réunie au centre administratif communal ce dimanche après un cas avéré de Covid-19 parmi les résidents de la maison de repos Le Moulin à Antoing. "Cette personne a été prise en charge directement en milieu hospitalier", souligne le directeur général Pascal Detournay.



Différents cas suspects ayant été détectés, un testing de l'ensemble des résidents sera réalisé ce lundi. En l'attente des résultats, des mesures particulières et préventives ont été prises pour le personnel et les résidents.



Ainsi, à partir de ce lundi, les visites au parloir sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. "Toutes les familles seront contactées personnellement dès la réception du résultat du test de leur proche."



La commune tient à rassurer toutes les familles des résidents et du personnel. "La maison de repos avait été épargnée depuis mars dernier mais chacun sait que le virus circule de façon intensive depuis quelques jours, voire semaines. Nous communiquerons régulièrement sur l'évolution de la situation."



Pour toute information, il est possible de contacter exclusivement le 069.332.992 entre 9h et 11h. "Toutes les mesures de précaution ont été prises en concertation avec les autorités sanitaires. Ces nouvelles règles sont à respecter dans l'intérêt de tous."