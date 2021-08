Cédric, les Tuniques bleues et beaucoup d’autres de leurs amis sont donc orphelins du scénariste aux 50 millions d’albums, Raoul Cauvin, décédé à l’âge de 82 ans ce jeudi. Originaire d’Antoing, Raoul Cauvin n’y résidait plus mais y revenait souvent. Il était notamment présent le 30 avril pour l’inauguration du square en son honneur.

Le bourgmestre, Bernard Bauwens, très ému à l’annonce du décès de Raoul Cauvin, s’en souvient. "Le 30 avril, il était là avec des proches et m’avait dit que c’était bien la première fois qu’on inaugurait un tel lieu du vivant de quelqu’un. Ça l’avait touché. C’est un sacré personnage qui disparaît."

Ce vendredi en début d’après-midi, Bernard Bauwens avait prévu de déposer une gerbe au niveau du square en mémoire du scénariste. "J’espère pouvoir lire mon discours jusqu’au bout parce que je suis très ému. Depuis l’annonce du décès, je ne me sens pas bien. Ça me fait quelque chose. C’est la sœur de Raoul, qui elle habite toujours à Antoing, qui m’a prévenu. Elle m’a dit que c’était normal dans la mesure où son frère et la famille étaient très heureux de constater que nous avions tenu parole et que nous avions inauguré quelque chose pour le remercier pour son œuvre."

En 2013 déjà, le rond-point de la place du Préau avait été aménagé en l’honneur de Raoul Cauvin, avec 5 fresques à l’effigie de ses personnages. Ensuite, c’est dans le cadre de la rénovation de la place du Préau qu’a germé l’idée de réaliser ce square, agrémenté d’un totem en forme de livre ouvert en l’honneur du scénariste. Une sorte de prémonition…