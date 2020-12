Concernant la réaffectation des pompiers d'Antoing, les professionnels sont partis à Péruwelz et à Tournai. "Beaucoup de volontaires ont été formés en ambulancier et travaillent déjà sur d'autres casernes, notamment sur Belœil et sur Péruwelz", conclut le bourgmestre.

Les dotations aux zones de police et de secours représentent une part importante dans les budgets communaux. À Antoing, qui vient dernièrement de valider le budget de l'exercice 2021, la dotation à la zone de police du Tournaisis est par exemple fixée à un peu plus de 670 000 €., détaille le bourgmestre Bernard Bauwens. Ce dernier l'avoue, l'avenir ne sera pas rose.À noter encore qu'en plus de cette dotation, la commune en verse une autre complémentaire pour Becquerelle quant à elle fixée à 20 500 €. L'occasion de faire le point sur le projet de nouveau commissariat.À côté de la dotation aux zones de police, les communes doivent également financer les zones de secours. Pour celle de Wallonie picarde, les 19 bourgmestres des communes ne s'étant pas mis d'accord sur la clé de répartition, c'est le Gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclercq, qui l'a fixée. Pour Antoing, elle était ainsi fixée à 382 000 €.Une bonne nouvelle pour les finances communales donc.Rappelons qu'Antoing perdra à terme sa caserne., confirme Bernard Bauwens. Au grand dam de beaucoup., confirme Jean-Bernard Vivier, chef de groupe GO.