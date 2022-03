Dans ce site préservé de 280 hectares, entre arbres et lacs naturels, se nichent cinq types d'éco-lodges mais aussi des espaces de loisirs et lieux de restauration privilégiant l'authenticité et les saveurs locales. Une invitation à redécouvrir les plaisirs simples en contact avec la nature. A travers sa démarche pour un tourisme durable, Your Nature incarne une nouvelle génération de parcs de loisirs axée sur une réduction de l'empreinte écologique, une valorisation des richesses patrimoniales, et des objectifs qualitatifs à atteindre tant dans la conception et la construction que dans l'exploitation de la destination.

Proposant cinq types de logement dans des univers différents, You Nature s'inspire de la nature et respecte les espaces naturels et la biodiversité du lieu. "Le site grandit au rythme et à l'écoute de son écosystème. L'éco-resort invite les personnes au repos, à la sérénité et au tourisme durable, pour reprendre pleinement contact avec la nature belge".

La recherche constante de l'authenticité prend également tout son sens dans les concepts de restauration développés pour le domaine. En cohésion avec les producteurs de la région, Your Nature est fier de proposer des expériences culinaires qui font la part belle aux produits du terroir. "L'éco-resort proposera trois restaurants : La Maison, qui accueillera les clients depuis le petit-déjeuner jusqu'au repas du soir, avec une cuisine raffinée privilégiant les produits du terroir. Le bar de la Maison propose une carte composée de tapas, de cocktails, de bières et vins locaux et ceux des pays proches. Le Bazaar, qui ouvrira ses portes en octobre 2022, proposera un concept convivial avec un Bar Lounge et un restaurant à la cuisine authentique autour d'un four à pizza".

Pour les plus casaniers, une formule de restauration dans l'hébergement sera proposée, grâce à la gamme Your Choice, et ses menus simples, à cuisiner ensemble. L'Épicerie, une petite boutique implantée au centre de l'éco-resort, permettra d'emporter des plats privilégiant, là aussi, des produits locaux et authentiques.

Sur l'eau, sur terre ou dans les airs

Besoin de détente, de divertissement ou de sensations, il y en a pour tout le monde chez Your Nature. "Au cœur de cette nature, où l'eau fait partie intégrante du décor, les activités aquatiques seront nombreuses, dont le kayak, le canoë, le pedalboard. Perdus entre les arbres, deux lacs accueilleront également les amateurs de pêche". Sur la terre, les aventuriers seront invités à partir à la découverte des immenses bois privés du domaine grâce aux parcours pédagogiques. Plus de 40 activités sont proposées: parcours VTT, mini foot, location de terrain de padel, location de vélos électriques et VTT, mini golf adventure, tir à l'arc, etc.