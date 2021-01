Anvaing: l'Athénée Royal Lucienne Tellier publie son e-book Tournai-Ath-Mouscron M.P. L'établissement scolaire innove en publiant son propre e-book. Ce dernier a pour objectif de présenter l'école tout en partageant de nombreux visuels. © M.P.

L'Athénée Royal Lucienne Tellier d'Anvaing a opté pour un nouveau moyen de communication afin de donner des informations importantes concernant l'école : un e-book à découvrir sur la page Facebook de l'Athénée. On peut ainsi y découvrir de nombreux témoignages d'anciens élèves, des informations sur l'organisation des différentes classes et sections, des renseignements sur les soutiens scolaires et les activités organisées ainsi que d'autres points essentiels pour les étudiants et les parents.



Bien que cet outil soit très informatif, on peut aussi y retrouver de nombreuses photos et vidéos qui relatent la vie au sein de l'école d'Anvaing. Pour Catherine Chevalier, Préfète de l'établissement, l'e-book est un excellent moyen pour communiquer avec le public de manière intéressante.



"Une vidéo ne permet pas de tout montrer. De plus, le papier n'est pas attrayant. L'e-book mis en place permet de le feuilleter comme un livre tout en proposant des vidéos et des photos. C'est assez attractif", déclare la Préfète de l'Athénée. Cet outil moderne n'est pas impératif au sein des établissements scolaires. Cependant, il peut apporter beaucoup de choses. " Je ne pense pas que cela soit indispensable mais, c'est un plus. C'est la meilleure manière d'avoir accès à tout".



Un outil qui ne remplacera pas le lien social



Bien entendu, la Covid-19 perturbe toute l'organisation de la société. Et cela va de même pour tous les établissements scolaires. Habituellement, ces derniers organisent chaque année des portes ouvertes qui permettent d'accueillir et d'informer les parents et les nouveaux étudiants souhaitant s'inscrire.



Des journées qui sont généralement synonymes de contact, de communication verbale et de liens qui peuvent se tisser entre l'étudiant et l'équipe éducative. Cette année, les portes ouvertes sont déjà annulées pour la plupart des écoles dont l'Athénée. L'e-book vient donc un peu remplacer ces portes ouvertes traditionnelles.



"Evidemment, l'e-book est une manière de remplacer ces portes ouvertes. C'est important que les parents et les enfants découvrent et entrent dans notre école. À travers cet outil, ils peuvent entrevoir la vie de notre établissement. Malgré cela, cet outil ne va pas conduire à une perte du lien social. Les parents peuvent toujours prendre rendez-vous afin de découvrir l'école ou pour me rencontrer ainsi que les professeurs. J'aime voir les parents et actuellement, c'est difficile de créer un lien social, déclare Catherine Chevalier.



Bien que cet outil soit innovant et utile, l'Athénée d'Anvaing souhaite toujours rester une école familiale et à l'écoute de ses élèves et de leurs parents.