Le lundi 29 mars prochain, la FGTB et la CSC ont lancé un appel à la grève nationale. Un appel qui est de l'ordre du combat constructif ou de l'inconscience sociétale ? La Chambre de Commerce et Industrie de Wallonie picarde ne se pose pas la question.



"Dans la crise sanitaire et par conséquent socio-économique que nous traversons, la CCI Wapi regrette fortement les discours populistes et électoralistes qui appuient cette démarche", souligne Bernard Cornelus, directeur général de la CCI Wapi.



"Des secteurs à l’arrêt complet, d’autres fortement impactés ! Et il ne s’agit pas du choix des employeurs, bien au contraire ! Des risques de faillites qu’on annonce en nombre ! Des licenciements pour cause de force majeure et donc, un impact non négligeable sur l’emploi. Le tissu économique de notre région est constitué en grande partie de sociétés familiales."



Pour Bernard Cornelus, le sentiment d’appartenance à notre bassin de vie et l’implication sociétale de bon nombre de nos entreprises ne peuvent être niés. "Elles se battent pour continuer à exister et à pérenniser les emplois qu’elles proposent."



Toujours dans l’inconnu quant à l’issue de cette crise sans précédent, le directeur général de la CCI Wapi se demande s'il n’existe pas d’autres options que d’opposer systématiquement employeurs et salariés au travers d’une action de grève totalement déplacée.



"Est-il si difficile de retourner s’asseoir autour d’une table, d’argumenter, d’écouter et de chercher des solutions bénéfiques à notre modèle socio-économique et au bien-être de tous ? Posez la question revient à y répondre !"