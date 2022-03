La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a confirmé la peine de neuf ans de prison ferme infligée par le tribunal, division de Tournai, à un Français poursuivi pour une tentative de meurtre à Tournai, et pour un vol et un incendie à Péruwelz.

Le 10 avril 2018, S.R et un complice sont entrés dans un appartement à Péruwelz, occupé par un couple qui avait une dette en matière de stupéfiants. Ils ont commis un vol avec effraction, la nuit, en bande, en utilisant un véhicule pour prendre la fuite. Après avoir dérobé une télévision et un sac-à-main, ils ont détruit le mobilier et bouté le feu dans l'appartement.

En rentrant vers Tourcoing, S.R a eu un litige avec un automobiliste sur le boulevard des Combattants à Tournai. Il est sorti de sa voiture et a tiré un coup de feu en direction de l'automobiliste qui faisait des appels de phare. La balle est passée très près de la tête de la victime. La cour rejoint le tribunal en estimant que l'automobiliste a eu la vie sauve en appuyant sur l'accélérateur.

Le complice de S.R n'a pas pu être identifié.