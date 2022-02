Un protocole d’accord a été signé entre le CPAS d’Estaimpuis et la CSC pour envisager un retour des assistantes sociales en arrêt maladie suite au comportement du président.

Il aura fallu près de 150 jours pour trouver une issue dans le conflit opposant les trois assistantes sociales du CPAS d’Estaimpuis et le président, Jean-Michel Nottebaert. À bout de force physique et psychique face aux pressions quotidiennes, au harcèlement, aux menaces et colères incontrôlées du président, les travailleuses s’étaient mises en arrêt maladie depuis fin septembre. Le syndicat de la CSC était dès lors intervenu pour défendre les assistantes sociales, tenter d’apaiser la situation et rétablir la sérénité au sein du centre public d’action sociale.

Après de longs et âpres mois de négociations, un protocole d’accord a enfin été signé. "Nous avons à nouveau rencontré le bourgmestre, suite à son invitation, et la direction générale la semaine dernière", explique Marc Snappe, collaborateur permanent CSC. "Lors de cette rencontre, la volonté de part et d’autre était d’apaiser la situation et de trouver des solutions pour permettre une reprise du travail des assistantes sociales dans de bonnes conditions. Plusieurs points étaient encore en discussion, et finalement l’autorité communale a accepté certaines de nos demandes et exigences."