Après le chantier des impétrants de la rue Royale, place aux travaux des boulevards à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le chantier des boulevards va débuter dans la première quinzaine de ce mois. © DELFOSSE

Entamé en août dernier, le chantier des impétrants (SWDE, Ores, Proximus, Télénet, VOO) mené par les ouvriers de Carrières & Terrassements le long de la rue Royale, ses embranchements avec les rues perpendiculaires et la place Crombez se termine !



"Les conduites ont été posées, les raccordements effectués et les rues rebouchées et repavées, signale Aline De Meester, chargée de projets à la Ville de Tournai. Même si le chantier a connu quelques aléas dus aux intempéries, découvertes archéologiques, soucis de raccordement ou encore câbles sectionnés, c'est globalement un chantier qui s'est très bien déroulé. Les membres du comité d'accompagnement citoyens mis en place par la Ville pour instaurer un dialogue entre les riverains, commerçants et l'entreprise en charge des travaux sont satisfaits."



Quelques interventions ponctuelles doivent encore avoir lieu à la rue De Rasse et à la place Crombez, entre l'avenue Van Cutsem et l'avenue des Frères Haeghe pour le compte de Proximus dans le courant du mois de juin et à la rue du Becquerelle et dans la rue Royale pour Ores.



Un autre chantier va dès lors pouvoir commencer ce mois-ci, celui des travaux impétrants le long des boulevards des Nerviens, des Déportés et des Combattants. "Ces travaux, préalables aux aménagements qui seront réalisés l'année prochaine par le Service Public de Wallonie si la conjoncture le permet, commenceront dans la première quinzaine du mois de juin jusque, a minima, fin septembre, pour l'Eurométropole Tour."



Il s'agira ensuite de raccorder individuellement chaque habitation. "Ores coordonne le chantier, la Ville de Tournai, via l'Atelier de projets, communiquera dans les grandes lignes auprès des riverains et commerçants impactés. La Ville envisage d'ailleurs d'élargir le comité d'accompagnement citoyens mis sur pied et qui porte ses fruits à un nombre défini de riverains et commerçants situés le long des boulevards impactés, sur candidature, afin de faire perdure ce dialogue entre les différents intervenants."



Enfin, dès le mois de septembre, ce sont la rue Royale et le quartier de la gare qui devraient de nouveau être en travaux. Il s'agira alors de réaménager la rue afin d'y placer des équipements intelligents, de la moderniser et d'en faire un axe majeur vers le quartier Unesco au départ de la gare. "Ces travaux s'échelonneront par phases jusqu'au deuxième semestre 2023 Une séance d'information sera organisée au mois de septembre à destination des riverains, commerçants et de l'ensemble de la population."