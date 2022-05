Un peu partout sur le territoire, on observait les mêmes images de désolation: arbres couchés obstruant les chaussées, coulées de boue, avaloirs bouchés…

© EdA

© EdA

Difficile d’établir un inventaire exhaustif des endroits impactés tant ils sont nombreux. Si les communes de Leuze et de Chièvres figurent parmi les régions les plus touchées, personne ne semble avoir été épargné par les inondations. Le déficit de précipitations depuis le début du printemps a sans aucun doute accentué le phénomène, sur des sols particulièrement durs où l’eau percole.

Dans le Val de Dendre (Ath-Lessines) notamment, des grêlons, dont certains avaient la taille de balles de ping-pong, ont surpris les habitants. Dans l’entité de Brunehaut, Laplaigne s’est retrouvé quelque peu isolé. Et pour cause puisque l’une des principales routes menant au village, celle qui longe le Grand Large de Péronnes, était entravée suite à la chute d’arbres.

© EdA

Sur la route Express entre Hollain et Gaurain, la bande de droite était sous eau et l’on observait une importante coulée de boue. Du côté du pont Festu à Pipaix, la circulation était aussi perturbée à cause d’arbres mis à terre. Les dégâts pourraient encore s’alourdir avec les pluies encore attendues cet après-midi.

Le trafic ferroviaire a par ailleurs dû être interrompu entre Ath et Enghien, en raison des pluies diluviennes qui ont plongé les voies sous eau. Vers 13h30, la SNCB annonçait sur son site internet que les trains roulaient à nouveau normalement, mais que des retards et suppressions restaient possibles.