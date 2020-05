Le procès de Jordan David, accusé d'avoir assassiné Marie-Hélène Di Francesca à Estaimpuis, le 4 avril 2018, a débuté ce lundi à la cour d'assises de Mons dans des conditions sanitaires très strictes en raison de la pandémie du Covid-19.

Les douze jurés et leurs quatre suppléants sont entrés dans la salle d'audience vers 9h15 et chacun avait le visage couvert d'un masque et la plupart avait les mains enfilées dans des gants. Ils ont pris place dans la salle solennelle, dans laquelle se déroule exceptionnellement le procès, séparés d'un mètre cinquante.

Jordan David est accusé d'avoir assassiné Marie-Hélène Di Francesca, par strangulation, le 4 avril 2018 chez elle à Estaimpuis. Il a ensuite transporté le corps de la victime dans sa voiture et il l'enterré dans un bois à Cerfontaine durant la nuit.

Entendu d'abord à titre de témoin car il avait eu une relation sentimentale avec la victime, Jordan David a été auditionné une semaine plus tard à titre de suspect car les enquêteurs avaient découvert que son téléphone portable avait activé les bornes situées près du domicile de la victime la nuit du crime. Cela alors qu'il prétendait avoir vu la victime, pour la dernière fois, le 1er avril. Après plusieurs heures d'interrogatoire, l'accusé est passé aux aveux. Il a expliqué qu'une dispute avait éclaté avec la victime car elle avait demandé au patron de Jordan David de devenir son ami sur Facebook.

Au début du procès, le président, Adrien Van der Linden d'Hoogvoorst, a rappelé les dispositions en vigueur dans le pays en matière de sécurité sanitaire. La cour et l'ensemble des acteurs judiciaires sont masqués et gantés. Des visières leur ont été mises à disposition. "Il s'agit d'un prêt, chacun doit la nettoyer", a déclaré le président.