Le trésor de la cathédrale de Tournai est retenu pour le Challenge Patrimoine, un concours national lancé par l’Institut royal du Patrimoine artistique. Ce concours permet de faire resplendir un trésor patrimonial par an jusqu’en 2030, l’année du bicentenaire de la Belgique. "C’est donc très important puisqu’il permet de prendre en charge via un plan d’intervention très concret le trésor de notre cathédrale s’il est choisi par le public", explique Paul-Olivier Delannois.

Cette année, le trésor de la cathédrale de Tournai se retrouve donc sur la liste au même titre que le sarcophage mérovingien d'Amay, la chapelle funéraire de Rubens à Anvers ou encore les costumes de théâtre d'Ensor à Ostende.

Les citoyens peuvent apporter leur voix d’un simple clic. Rendez-vous sur www.tournai.be/challengepatrimoine

"Plus nous serons nombreux à voter, plus Tournai et son patrimoine culturel auront de chance d’être mis en valeur ! J’appelle tous les Tournaisiens et les gens de la région à voter et à partager l’information", conclut le bourgmestre.