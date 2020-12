En cette période de crise sanitaire, il y a 36 manières de soutenir l’économie locale frappée de plein fouet par deux confinements successifs. Celle qu’a imaginé Arnaud Dessily est assez unique en son genre.

Diplômé de la HELHa (Tournai) et de l’IHECS (Bruxelles) dans le secteur de la communication et du management, ce jeune Athois de 25 ans travaillant actuellement comme marketing manager au sein d’une start-up bruxelloise, vient de lancer un concept pour le moins original de box cadeau à l ‘occasion des fêtes de fin d’année.

C’est en réfléchissant à la façon dont il pouvait aider les petits magasins de proximité de sa ville natale impactés par la crise du Covid-19 que lui est venue l’idée de commercialiser sur un site en ligne spécialement créé à cette fin une gamme de coffrets vendus au prix de 30€ à 45€ dont la particularité est de contenir exclusivement des produits issus des commerçants et producteurs locaux. S'adressant aux hommes comme aux femmes, certains contiennent même une petite bouteille d'alcool.

« L’avantage d’un tel concept est de pouvoir faire plaisir à plusieurs commerçants à la fois et non à un seul comme c’est le cas avec les paniers garnis que certains d’entre – eux proposent habituellement à la vente », explique Arnaud Dessily.

Et notre interlocuteur d’ajouter que ce système de commande en ligne et de livraison à domicile offre malgré tout la possibilité aux personnes qui ne souhaitent pas se rendre dans les boutiques pour diverses raisons (peur des contacts au risque d’attraper le virus, problèmes de mobilité, contraintes des mesures sanitaires et de la distanciation sociale) d’offrir un cadeau de Noël ou de Nouvel-An à leurs proches.

Cerise sur le cadeau, le client pourra personnaliser le coffret choisi en y intégrant un message. Chacune de ces box renferme déjà, à la façon d’un biscuit chinois, un message positif afin de partager de bonnes ondes avec le destinataire en lui prouvant que l’expéditeur, en dépit de l’éloignement physique contraint et forcé, pense à lui en cette période habituellement si festive.

« Pas plus tard que ce matin, j’ai reçu une commande d’un monsieur handicapé qui était dans l’incapacité de se déplacer alors qu’il voulait à tout prix offrir un cadeau à son épouse et à ses aides-soignants. Il était vraiment heureux et m’a remercié d’avoir mis au point une plateforme d’achat telle que celle-là »

Au total, une quinzaine de producteurs ont répondu favorablement à l’appel d’Arnaud Dessily dans le cadre de cette opération. Parmi ceux-ci figurent plusieurs commerçants ayant pignon sur rue dans la cité des Géants, un artisan chiévrois, les brasseries des Légendes et du Val de Dendre, sans oublier une savonnerie de Neufmaisons, une marque de cosmétique bio de Bassilly ou encore du café torréfié venant de Frasnes.

Infos sur www.joffrelocal.be et sur la page Facebook intitulée J’offre local