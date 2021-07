En collaboration avec plusieurs communes de la fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), les services de l'Adeps organisent tout au long de cet été la première édition du Sport Adeps Tour. Au total, 24 ville et communes situées sur le territoire concerné ont répondu favorablement à l'appel des organisateurs.

Quel que soit votre âge, seule, en famille ou entre amis, l'Adeps vous invite à venir vous initier, le temps d'une journée, à des disciplines sportives qui ne figurent pas forcément parmi les plus connues ou les plus médiatisées comme peuvent l'être le football à l'heure de l'Euro, le cyclisme alors que se dispute actuellement le Tour de Frace ou encore le tennis. Un des objectifs est de susciter des vocations et de donner naissance à de nouveaux clubs sportifs dans les communes participantes.

Concrètement, les 7 à 77ans auront la possibilité de découvrir gratuitement deux disciplines spécifiques et de prendre part à trois ateliers de formation au sein des infrastructures sportives de leurs localités respectives (salles, piscines) ou encore sur des plans d'eau et dans le cadre des plaines de jeux se déroulant près de chez eux.

En Hainaut, c'est à Ath que débutera le Sport Adeps Tour ce jeudi 8 juillet au complexe sportif du Sequoïa. De 9h à 12h et de 13h à 16h, petits et grands pourront se familiariser avec la pratique du rugby mais également du hockey, sport très en vogue dans la capitale du Pays Vert où est désormais basé le club Bayard HC qui encadra les stagiaires lors de cette journée d'apprentissage. Inscriptions obligatoires et infos au 0478/56.89.02

Dans notre province, le Sport Adeps Tour fera ensuite escale le 27 juillet prochain au stade Saint-Lô à Saint-Ghislain (tir à l'arc, street hockey - street workout), le 29 juillet à la salle omnisports de Bassilly (kin-ball et tir à l'arc), le 3 août sur le Ravel de la place de la gare à Momignies (vélo BMX et marche nordique), le 5 août au complexe sportif la Roquette à Honnelles (badminton et kin-ball), le 17 août au complexe sportif Léon Velge à Pecq (baseball et kin-ball) et enfin le 18 août à la cité Ferrer (rue Castaigne) à Estinnes (baseball et biathlon).