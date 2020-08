La Ville va faire procéder à l’élagage des arbres du boulevard du Château.Ces travaux se dérouleront de ce lundi 10 au vendredi 14 août de 7h à 16h, et seront scindés en 2 phases.La première phase concernera la portion comprise entre la rue de France et la rue de l’Industrie. La circulation et le stationnement y seront donc interdits de 7h à 16h en début de semaine.

La seconde portion de voirie, comprise entre la rue de l’Industrie et la caserne des Pompiers, sera interdite à la circulation et au stationnement dès que la première phase sera terminée, et, jusqu’au vendredi 14 août. Prudence donc si vous devez circuler ces prochains jours à proximité de ces artères.