Ath: les masques distribués à partir de ce vendredi © REPORTERS Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

D'ici ce lundi 18 mai, chaque Athois de plus de 12 ans aura son masque. Commandés le 29 avril dernier pour un montant de 71 874€, les masques à destination de la population athoise ont été remis cette après-midi, avec une semaine de retard, aux services communaux de la cité des Géants.



En route depuis Paris, ils arriveront à Ath durant la soirée et seront donc mis sous enveloppes et distribués dès ce vendredi 15 mai par des membres du personnel communal et quelques volontaires.



"Tous les Athois de plus de 12 ans, ceux des moins de 12 ans étant fournis par la Fédération Wallonie-Bruxelles, auront donc leur masque dans leur boite aux lettres pour ce lundi 18 mai", assure la Ville.