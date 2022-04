La Ville d’Ath a refusé le permis pour un Burger King et un Circus Casino. La société demanderesse (Ath Plaza) a introduit un recours.

La SA Ath Plaza a introduit un recours suite au refus du collège communal d’Ath (fin février) de lui octroyer un permis unique, pour ériger et exploiter un Burger King, un Circus Casino et un "bâtiment de services" à l’angle de la chaussée de Tournai et de la N7 (route contournement) à Ath, avec un parking de 75 places et une cabine électrique haute tension.

La société demanderesse querelle la décision de la Ville d’Ath à travers un argumentaire établi par une société externe.