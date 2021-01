Attention à l'arnaque à l'horodateur ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La zone de police du Tournaisis a déjà enregistré deux plaintes suite à ce type de faits. © DELFOSSE

Ce mardi, la zone de police du Tournaisis a tenu à alerter la population suite à une arnaque à l'horodateur qui semble se répéter en ce début d'année.



"En effet, depuis le début de l'année, nous avons enregistré deux plaintes de citoyens qui se sont fait accoster à proximité d'un horodateur par des individus peu scrupuleux", avertit la police.



Leur méthode est simple. Ils attendent que la personne face à l'horodateur prenne un ticket et observent scrupuleusement le code secret alors composé pour payer. Ils sollicitent ensuite la personne pour payer leur ticket en échange d'argent cash, une excuse utilisée étant donné l'impossibilité de payer de cette manière auprès des horodateurs de la cité des Cinq Clochers. Ils profitent enfin de l'occasion pour s'emparer de la carte bancaire.



La police rappelle que la prudence est toujours de mise lors du retrait d'un ticket de parking à l'horodateur et en profite pour délivrer quelques conseils. "Il faut s'assurer d'être seul devant l'horodateur, ne pas se laisser distraire par d'autres personnes et composer son code secret à l'abri des regards."