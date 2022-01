Seize patients étaient hospitalisés mardi matin au service Covid du CHwapi (Centre hospitalier de Wallonie picarde), dont six en réanimation ainsi qu’un enfant en pédiatrie. "À l’heure actuelle, on finit notre quatrième vague et on va enchaîner sur la cinquième vague. Avec la prédominance actuelle du variant omicron, il y a une explosion des contaminations à l’extérieur de l’hôpital et on s’attend à ce que ça continue à augmenter de façon importante jusqu’à fin janvier. Sion se base sur ce qui s’est passé dans d’autres pays, comme en Angleterre, la vague impactera l’hôpital dix à quinze jours plus tard, soit vers le début du mois de février", indique Mélanie Delvallée, infectiologue au CHwapi.