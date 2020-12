Les activités et pathologies hors Covid ont bien entendu été impactées en cette année 2020 au CHwapi. Ainsi, très clairement, la crise sanitaire a freiné le dépistage du cancer du sein.

"Pour obtenir le label clinique du sein, il faut 150 nouveaux cas dépistés positifs et opérés par an, signale Florence Hut, directrice médicale du CHwapi. Nous avons été reconnus comme clinique principale à ce niveau."

Encore une fois, 2020 reste une année particulière en termes de dépistage. "De mars à septembre, selon les chiffres de la Fondation contre le cancer, on est passé à côté de 5000 cas, explique le Dr Mathieu Jouret, gynécologue coordinateur de la clinique du sein au CHwapi. La Fondation fait état d’une baisse de 44% des dépistages durant la première vague. En ce qui nous concerne, de la mi-mars à novembre, nous avons opéré 133 patientes. Mais même si nos patientes étaient contentes d’être prises en charge, elles ont dû passer par une période délicate. Les consultations se faisaient sans accompagnant, il n’y avait pas de visites possibles lors des hospitalisations et certaines ont dû effectuer leur dépistage seules. Il n’y avait pas non plus de psychologues à consulter et les soins esthétiques étaient suspendus. Jusqu’à la mi-mars, nous avons poursuivi une activité normale. Ensuite, à partir d’avril et mai, au lieu de 15 à 20 cas traités et opérés par mois, on tombait à 7 cas. Sur les bilans sénologiques, on a chuté de 30% et on passe même à 35% pour les mammotests. En matière de communication, il y a certainement eu moins de prévention cette année et donc moins de dépistages. Au CHwapi, on a pu remarquer une diminution de l’ordre de 1000 frottis durant cette drôle de période, soit 20%."

Venez vous faire dépister !

Les patientes ont dû effectuer elles aussi un test Covid. En cas de résultat positif, l’isolement était de mise, ce qui signifie que le traitement du cancer a dû être postposé. "Nous avons même des femmes qui ont choisi de leur plein gré de postposer leurs examens ou une intervention chirurgicale car elles avaient peur d’attraper le Covid. Il est clair qu’un gros travail de communication a dû être mené. Entre collègues, nous avons effectué des séances de téléconsultations pour échanger au sujet des pratiques et de nos patientes, souligne le Dr Jouret. Le volet dépistage chez les personnes asymptomatiques a vraiment stoppé en mars. On ne consultait plus que pour les pathologies symptomatiques."

Qui dit moins de dépistages signifie peut-être un stade plus avancé du cancer et une difficulté de prise en charge. Le corps médical redoute les effets de ce phénomène d’ici quelques années et encourage donc les personnes à venir se faire dépister et soigner. Le message est clair.

"La psychologue a repris ses consultations depuis juin et repasse à l’hôpital de jour, assure le Dr Jouret. Les infirmières, il faut aussi les remercier car elles ont fait un gros boulot. Le pourcentage des cas que nous n’avons pas pu dépister, on ne le rattrapera pas. Mais désormais, encore une fois, les activités ont bien repris et nous appelons les personnes à venir se faire dépister. La médecine préventive doit aussi reprendre ses droits."