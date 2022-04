Une nouvelle saison de l’émission "Au commissariat" vient de reprendre. Certaines images tournées à Mouscron (avec l’accord du parquet du Procureur du Roi de Tournai-Mons) font - malheureusement - le buzz sur les réseaux. Si cela prête certains à sourire, c’est aussi malaisant à quelques reprises.

Fatima Ahallouch a donc souhaité avoir des éclaircissements sur le tournage "puisque le contenu de cette émission m’a interpellé", notamment sur les motivations à y prendre part et sur le droit à l’image.

Alors oui, des visages sont floutés mais l’entourage des personnes concernées - qui ont cependant donné leur consentement auprès de la production pour diffusion sur la chaîne privée - n’ont pas de mal à les reconnaître…

Sortir du local d’auditions

De cet échange lors du conseil communal long de 20 minutes en clôture du débat public entre l’élue socialiste, la bourgmestre et le chef de zone, qu’en retenir ?

Avec franchise, Jean-Michel Joseph a clairement fait comprendre que la tournure qu’a prise cette 3e saison tournée aux côtés de ses hommes aux quatre coins de l’entité n’est pas du genre à le satisfaire.

Il a notamment évoqué ses agents amenés à intervenir pour une arme qu’ils savaient factice dès le départ mais que les images scénarisées n’expliquent qu’à la fin : grâce à un découpage, le téléspectateur est à la fois tenu en haleine pour ce qui s’avère être une fiction et ne comprend surtout pas pourquoi les policiers prennent si peu de précautions…

"Jusqu’il y a peu, je faisais barrage complet aux sollicitations. Ces émissions ne correspondent pas à ce que je vis de la police, dit le chef de corps hurlu. Mais quand une boîte de production est revenue vers moi en 2018-2019 en indiquant qu’elle voulait montrer une image autre de la police, ce fut accepté et les 1ère et 2e saisons parlaient de l’accueil à la police. Je l’appréciais car ce n’était pas l’image des sirènes et des cow-boys. Ça s’est bien passé et on trouvait le produit tout à fait bon." Une immersion au sein du commissariat avec la promesse initiale qui était belle et qui fut tenue durant les deux premières saisons : tout se passait au sein d’un local d’auditions. Des images mêlant de l’humain, de l’écoute de policiers, la prise en charge d’une disparition inquiétante, de l’appui à une victime de violences intrafamiliales… Un envers du décor parfois insoupçonné, valorisant sans être scénarisé et éclairant sur le quotidien de ces agents hommes et femmes œuvrant au quotidien.

Mais depuis cette année, c’est du terrain qui est exposé et on tombe clairement dans de la télé divertissement avec ses dérives…

"De la dramaturgie"

"Je n’aime pas l’allure que l’émission a prise. Quand j’ai vu ce qui a été tourné à Mouscron et qui est découpé dans les 5 ou 6 émissions que compte le programme, la façon dont les images sont montées et dont elles sont commentées, c’est fait d’une manière que je n’estime pas bonne. Cela provoque et crée de la dramaturgie, leur effet recherché. Je n’en ai pas encore tiré les conclusions avec mon équipe "Communication" et la bourgmestre mais, mon avis sur cette diffusion, c’est bof…", résume M.Joseph. On devine que les caméras seront invitées à aller filmer ce type de programme ailleurs.

Thomas TURILLON